Nürtingen (pol) - Drei Verletzte und einen Schaden in Höhe von rund 28.000 Euro hat es am Mittwochmorgen bei einem Zusammenstoß mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B 313 zwischen Metzingen und Nürtingen gegeben. Laut Polizeiangaben war eine 57-jährige Pkw-Fahrerin gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße von Großbettlingen kommend in Richtung Nürtingen unterwegs. Etwa 400 Meter nach der Abfahrt Großbettlingen kam die 57-Jährige nach einer kurzen Ablenkung nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort zunächst mit dem entgegenkommenden BMW einer 54-jährigen Nürtingerin und in der weiteren Folge noch mit dem Mercedes eines 37-jährigen Kirchheimers zusammen.

Beim Aufprall wurden die Unfallfahrzeuge so stark beschädigt, dass hinzukommende Verkehrsteilnehmer den Insassen beim Verlassen der Fahrzeuge helfen mussten. Wie die Polizei berichtet, zogen sich die beiden Frauen bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Die Unfallverursacherin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Mercedes-Fahrer wurde zur stationären Aufnahme in eine Klinik gebracht. Nachdem zuerst ein Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen gemeldet worden war, rückte auch die Feuerwehr Nürtingen mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an die Unfallstelle aus. Die schwer beschädigten Autos wurden von Abschleppdiensten geborgen. Die B 313 war bis kurz vor 9.30 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet.