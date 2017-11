Anzeige

Esslingen (pol) - Zwei Radfahrer sind am Donnerstagmorgen zusammengestoßen und verletzt worden. Ein 51-Jähriger befuhr nach Angaben der Polizei mit seinem Citybike kurz nach 6.30 Uhr den aus seiner Sicht linksseitig verlaufenden Fuß- und Radweg neben der K 1215 von Deizisau in Richtung Sirnau. Trotz eines entgegenkommenden Radlers bog der Mann nach links auf einen Feldweg in Richtung Berkheim ab. Der 40-jährige Rennradfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide stürzten zu Boden. Während der Jüngere sich lediglich leichte Verletzungen zuzog und eine ambulante Behandlung in einer Klinik ausreichend war, musste der Unfallverursacher mit schweren Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. An den Fahrrädern entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.