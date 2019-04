Reichenbach (pol) Ein Schwer- und ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von über 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles im Unteren Filstal, der sich am Freitag um 15.35 Uhr, auf der Landesstraße 1192 zwischen Reichenbach und Ebersbach ereignet hat.

Laut Polizeibericht soll ein 71-Jähriger, der aus Richtung Ebersbach kam, in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts abgekommen sein. Sein Ford landete im Grünstreifen, überfuhr einen Leitpfosten und kam kurz darauf wieder zurück auf die Fahrbahn. In der nachfolgenden Rechtskurve soll der Wagen des Mannes schließlich auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dort kollidierte das Auto an der linken vorderen Ecke mit einem aus Richtung Reichenbach kommenden Pkw Renault-Clio.

Der 51 Jahre alte Fahrer des Renaults wurde leicht verletzt. Der 71-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu. Warum er von der Fahrbahn abgekommen ist, ist nach Angaben der Polizei noch immer unklar. Beide Männer wurden nach dem Unfall in verschiedene Kliniken gebracht. Ihre Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die L1192 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, meldete die Polizei in einer Pressemitteilung.