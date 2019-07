4.7.2019 Schwerer Unfall bei Kirchheim in Richtung Weilheim. Rollerfahrer schwer verletzt.

4.7.2019 Schwerer Unfall bei Kirchheim in Richtung Weilheim. Rollerfahrer schwer verletzt. Quelle: SDMG

4.7.2019 Schwerer Unfall bei Kirchheim in Richtung Weilheim. Rollerfahrer schwer verletzt.

4.7.2019 Schwerer Unfall bei Kirchheim in Richtung Weilheim. Rollerfahrer schwer verletzt. Quelle: SDMG

4.7.2019 Schwerer Unfall bei Kirchheim in Richtung Weilheim. Rollerfahrer schwer verletzt.

4.7.2019 Schwerer Unfall bei Kirchheim in Richtung Weilheim. Rollerfahrer schwer verletzt. Quelle: SDMG

Kirchheim/Teck (pol) Bei einem Verkehrsunfall in Jesingen ist, wie die Polizei berichtet, in der Nacht zum Freitag ein 65 Jahre alter Rollerfahrer schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Leichtkraftrad gegen 23.30 Uhr auf der Jesinger Straße in Richtung Weilheim unterwegs. Auf Höhe der Einmündung der Einsteinstraße bog ein entgegenkommender, 48-jähriger Autofahrer vor dem 65-Jährigen nach links ab.

Daraufhin kam es zur Kollision der Fahrzeuge, bei der der Motorradfahrer gegen die rechte Front des Autos prallte und über die Motorhaube und die Windschutzscheibe hinweg auf die Fahrbahn abgeworfen wurde.

Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde der Schwerverletzte von einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Beide Fahrzeuge, an denen Totalschaden von insgesamt rund 5.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Da die Polizeibeamten beim Autofahrer eine Alkoholbeeinflussung feststellten, wurde sein Führerschein einbehalten. Außerdem musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.