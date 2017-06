Rottenburg (dpa/lsw) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 361 bei Rottenburg sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, war ein 62 Jahre alter Fahrer am Freitagabend in Richtung des Rottenburger Stadtteils Seebronn unterwegs, als er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet. Nachdem er den Außenspiegel eines entgegenkommenden Wagens gestreift hatte, kollidierte er frontal mit einem weiteren Auto, das ihm entgegenkam. Dessen 28 Jahre alter Fahrer wurde ebenso schwer verletzt wie der 62 Jahre alte Mann. Der musste von die Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Beide Unfallopfer wurden in Kliniken gebracht. Die Ursache für den Spurwechsel des älteren Fahrers ist noch unbekannt.

