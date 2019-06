11.6.2019 Bei einem Unfall auf der Ulmer Straße in Esslingen sind zwei Personen schwer verletzt worden.

Esslingen (red) Zu einem schweren Unfall ist es am heutigen Morgen gegen 11.30 Uhr auf der Ulmer Straße in Esslingen gekommen. Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos wurden zwei Personen schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber transportierte einen der Verletzten ins Krankenhaus. Mehr in Kürze.