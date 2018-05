Anzeige

Köngen(red)Zu einem Verkehrsunfall auf der B313 kurz nach der Auffahrt Köngen-Nord wurden die Einsatzkräfte am frühen Sonntagmorgen kurz nach 6 Uhr gerufen. Nach einer Kollision zwischen zwei Autos landete eines der beiden Fahrzeuge in der Mittelleitplanke auf dem Dach. Dabei verletzten sich die Insassen des Fahrzeugs und wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Über die schwere der Verletzungen liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor, ebenso über die Schadenshöhe. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da sich die Trümmer des Unfalls über mehrere 100 Meter der Fahrbahn hinzogen, leitete die Polizei den nachfolgenden Verkehr bei der Ausfahrt Köngen-Nord aus. Die Autofahrer, die hinter dem Einsatzort im Stau standen, durften umdrehen und bis zur Ausfahrt zurückfahren.