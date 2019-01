08.01.2019 Am Dienstagmorgen ereignete sich gegen 7 Uhr ein schwerer Unfall auf der A8.

Wendlingen (red)Am Dienstagmorgen hat sich auf der A8, kurz vor dem Autobahnkreuz Wendlingen gegen 7 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Lkw ereignet. Nach jetzigem Kenntnissstand ist der Kleinwagen auf den Lkw aufgefahren, wobei der Fahrer des Kleintransporters eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Die Feuerwehr Kirchheim musste den Schwerverletzten aus dem Fahrzeug befreien. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde zusätzlich ein Rettungshubschrauber angefordert, der den Verunglückten in eine Klinik flog. Die Feuerwehr reinigte im Anschluss die Strasse und nahm ausgelaufene Betriebsmittel auf. Während der Unfallaufnahme war die A8 in diesem Bereich in Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt. Es entstand ein Rückstau, der bis nach Holzmaden reichte. Weitere Informationen folgen.