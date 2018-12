Anzeige

Stuttgart (pol) Schwer verletzt wurde ein 41-jähriger BMW-Fahrer bei einem Auffahrunfall, der sich am Freitag gegen 16.40 Uhr auf der A 8 zwischen den beiden Anschlussstellen Stuttgart-Degerloch und Flughafen/Messe in Fahrtrichtung München ereignete. Ein 30-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer war auf den am Ende des Staus stehenden BMW so heftig aufgefahren, dass der 41-Jährige nach Erstversorgung durch den Notarzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Da die Unfallfahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro.