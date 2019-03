Esslingen (pol) Zwei Verletzte und ein Schaden in Höhe von etwa 21.000 Euro - Am Freitagvormittag hat ein 29-jähriger auf der B10 beim Spurwechsel den Fahrer neben ihm übersehen. Laut Polizei fuhr er mit seinem Audi auf der linken Spur in Richtung Göppingen. Auf Höhe Pliensauvorstadt wechselte er auf die rechte Spur und kollidierte mit einem Passat.

Der Passat kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Das Auto überschlug sich und blieb quer zur Fahrbahn umgekehrt auf der Leitplanke liegen. Der 37-jährige Fahrer wurde schwer verletzt, seine 30-jährige Beifahrerin leicht. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Autos wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr Esslingen und der Rettungsdienst waren mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Während den Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.