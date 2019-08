Kirchheim (pol) Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen auf der A8 zwischen Kirchheim-Ost und Aichelberg in Fahrtrichtung München. Ein Mercedes hatte auf der linken Fahrspur einen Reifenplatzer. Der Streifenwagen der Autobahnpolizei wollte das Fahrzeug absichern und traf an der Einsatzstelle ein. Während die Polizisten ausstiegen und die Einsatzstelle absichern wollten, kam von hinten ein Opel Vivaro angefahren und fuhr in den Streifenwagen hinein. Drei der Insassen des Vivaro wurden lebensgefährlich und eine Person schwer verletzt. Die Polizisten kamen verletzt davon. Die Autobahn war voll gesperrt.