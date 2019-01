Anzeige

Weilheim (ots)Vier Laster wurden am Dienstag auf der A 8 bei Weilheim ineinander geschoben, weil der hinterste Fahrer das Stauende übersehen hatte. Der Mann wurde schwer verletzt, der Schaden an den Lkw beläuft sich auch 70.000 Euro.

Laut Polizei waren gegen 12 Uhr mehrere Lastwagen auf der rechten Spur in Richtung München unterwegs, als es zu einem Stau kam. Das bemerkte ein 39-jähriger Lkw-Fahrer zu spät, fuhr ungebremst in den Scania vor ihm und schob ihn in zwei Laster. Der 39-Jährige wurde in seinem MAN eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit und von Notarzt sowie Rettungskräften versorgt werden. Anschließend brachte ihn ein Hubschrauber ins Krankenhaus.

Der 58-jährige Scania-Fahrer wurde leicht verletzt. Sein Laster und der MAN mussten abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei aus Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Schaden an den vier Lastwagen schätzt sie auf etwa 70.000 Euro. Zur Unfallaufnahme war die Autobahn für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt.