Wendlingen (pol)Ein schwer- und ein leicht verletzter Lkw-Fahrer, ein Schaden von etwa 85.000 Euro und ein knapp zehn Kilometer langer Rückstau sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der A 8 München-Karlsruhe, kurz nach der Anschlussstelle Wendlingen ereignet hat. Gegen 10 Uhr war ein 49-Jähriger nach Angaben der Polizei mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er nahezu ungebremst in ein Stauende fuhr. Der 49-Jährige versuchte zwar noch nach rechts auf den Standstreifen auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem vor ihm befindlichen Sattelzug eines 37-Jährigen nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls schob der Sattelzug des 49-Jährigen den Vorausfahrenden auf den Lkw eines 48-Jährigen, der sich dabei leicht verletzte. Der Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme waren der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Die zwei Sattelzüge mussten abgeschleppt werden.