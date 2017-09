Anzeige

Esslingen (red) - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer- und zwei leichtverletzten Personen ist es am Samstagvormittag gegen 11.20 Uhr auf der L 1150 auf Höhe Weißer Stein gekommen. Eine 38-jährige BMW-Fahrerin aus Esslingen wollte von Aichwald kommend auf die L 1150 in Richtung Baltmannsweiler einbiegen und übersah einen 26-jährigen Honda-Fahrer, welcher nach Esslingen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden die Insassen des Honda schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Insassen im BMW wurden leicht verletzt. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Es kam laut Polizei zu leichten Verkehrsbehinderungen.