Leinfelden-Echterdingen (pol) Zu spät hat eine Autofahrerin einen Stau auf der B27 bemerkt. Die 22-jährige war laut Polizie auf der linken Spur unterwegs und krachte auf Höhe Stetten in das Auto eines 62-jährigen vor ihr. Der Aufprall war so heftig, dass die Frau leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Verkehr musste eine Stunde lang einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, der Schaden liegt bei etwa 27.000 Euro.