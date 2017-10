Anzeige

Filderstadt-Bernhausen (pol) - Schwere Verletzungen hat sich am Freitagmittag ein 59-Jähriger bei einem Arbeitsunfall in der Weidacher Straße zugezogen. Zu dem Unglück war es laut Polizei gegen 13.25 Uhr bei Verladearbeiten von Kunstrasenrollen gekommen. Ein 72-jähriger Baggerführer hatte mit einem sogenannten Greifbagger das Material auf einen Sattelschlepper aufgeladen. Dabei wurde er von dem 59-Jährigen unterstützt. Beim Verladen der letzten Rolle kam es schließlich zu dem folgenschweren Unfall, dessen genauer Hergang noch ermittelt werden muss. Es steht jedoch fest, dass der 59-jährige Mann mit seiner Hand zwischen die beiden sich schließenden Baggerschalen geriet. Mit einem Rettungshubschrauber musste der Arbeiter in eine Klinik geflogen werden. Die Polizeidienststelle Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen zur Verursacherfrage aufgenommen.