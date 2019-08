Esslingen (pol) Zwei Arbeiter sind bei einem Arbeitsunfall am Freitagmittag in einer Firma in der Emil-Kessler-Straße aus mehreren Metern Höhe abgestürzt und schwer verletzt worden. Die beiden Männer im Alter von 25 und 26 Jahren waren gegen 13.50 Uhr auf einem Scherenhubwagen mit Arbeiten an der Elektroinstallation an der Decke der Firmenhalle beschäftigt, als sich aus noch ungeklärter Ursache ein in der Nähe verlaufendes Förderband in Bewegung setzte. Das Band verhakte sich mit dem Geländer des Hubwagens und riss diesen um, wodurch die Männer zu Boden stürzten. Beide mussten anschließend vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen aber nicht. Die Spezialisten des Arbeitsbereiches Gewerbe- und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben vor Ort die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.