Esslingen (ES) - Müll entzündet



Von schwerer Brandstiftung geht die Polizei bei einem Brand am Montagabend in der Ulmer Straße aus. In der Tiefgarage eines Gebäudekomplexes wurde kurz nach 19 Uhr Müll angezündet. Durch einen Lüftungsschacht zog der Rauch nach oben und wurde von einem Angestellten einer Firma in dem Gebäude festgestellt. Zur Brandbekämpfung rückte die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 28 Mann aus. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/3990-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)



Köngen (ES) - Dieseldieb unterwegs



Am vergangenen Wochenende sind zirka 400 Liter Diesel im Wert von über 550 Euro aus dem Tank eines Lkw in der Gottlieb-Daimler Straße entwendet worden. Nachdem er den Tankdeckel gewaltsam öffnete schlauchte ein bislang unbekannter Täter den Kraftstoff ab. Der Polizeiposten Wendlingen bittet unter Telefon 07024/92099-0 um Zeugenhinweise. (ms)



Frickenhausen (ES) - Vorfahrt missachtet



Beide Autos waren am Montagabend nach einem Verkehrsunfall in Frickenhausen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ein 57-jähriger Peugeotfahrer bog um 21.45 Uhr von der Goethestraße nach links in die Hauptstraße ab. Hierbei übersah er den VW Polo eines 26-Jährigen, der in Richtung Linsenhofen unterwegs war. Durch die Kollision erlitt eine 24-jährige Beifahrerin in dem VW leichte Verletzungen. Der Schaden beläuft sich auf rund 5.500 Euro. (ms)



Kirchheim (ES) - Schrottlaster aus dem Verkehr gezogen



Ein total maroder mit Schrott beladener Lkw ist am Montagabend um

18.15 Uhr von der Verkehrspolizei aus dem Verkehr gezogen worden. Das Fahrzeug fiel den Spezialisten in der Boschstraße auf. Bei einer ersten Inaugenscheinnahme stellten die Beamten mehrere gravierende Mängel, darunter zwei bis auf die Karkasse abgefahrene Vorderreifen auf. Der Lastwagen wurde daraufhin zu einem Gutachter auf die Prüfbahn gelotst. Dieser stellte insgesamt 36 Mängel fest und stufte den Lkw als nicht mehr verkehrssicher ein. (ms)



Leinfelden-Echterdingen (ES) - Kleine Ursache, große Auswirkung



Eine zum Glück harmlose Rauchentwicklung hat am Montagabend nach

19 Uhr zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Leinfelden gesorgt. In der Wohnung eines 24-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus rauchte vermutlich aufgrund eines technischen Defekts der Backofen sehr stark. Da von einem Wohnungsbrand ausgegangen werden musste, rückten die Feuerwehr und das DRK mit starken Kräften aus. Außer einem kaputten Backofen ist kein Schaden entstanden. (ms)



Flughafen Stuttgart - Zeugen zu Unfall gesucht



Umgeschaut und dann doch davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer und sein Beifahrer, nachdem sie einem Motorradfahrer am Montagabend die Vorfahrt nahmen. Der 21-Jährige befuhr um 19.30 Uhr mit seiner Kawasaki die Betriebsstraße am Flughafen Stuttgart in Richtung Flughafenstraße. Aus dem Parkplatz P0 fuhr der Pkw Lenker aus und der Biker konnte nur durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß vermeiden. Hierbei klemmte er sich seinen Fuß zwischen der Maschine und der Bordsteinkante ein und verletzte sich. Zudem entstand an dem Zweirad ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen VW Touran oder Sharan mit ES-Zulassung handeln. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Flughafen unter Telefon 0711/78780-0. (ms)



Wendlingen (ES) - In die Leitplanke gekracht



An der Autobahnausfahrt der A 8 bei Wendlingen ist ein 42-jähriger Fahrer eines VW Golf am Montagnachmittag in der Leitplanke gelandet.

Der Mann war gegen 16 Uhr in Fahrtrichtung Ulm unterwegs, als er die Autobahn verließ und beim Einbiegen in die Kurve der Ausfahrt das Lenkrad nach links verriss. Er kam deshalb von der Fahrbahn ab und krachte mit der gesamten Fahrzeugseite in der Leitplanke. Alleine an seinem Wagen entstand ein Schaden von mindestens 5.000 Euro. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. (ak)



Filderstadt-Plattenhardt (ES) - Räder gestohlen



Einen Satz Sommerreifen auf Alufelgen haben Unbekannte am Sonntag oder Montag aus einer offenen Tiefgarage entwendet. Die Leichtmetallräder der Marke Le Mans waren ungesichert auf einem Stellplatz gelagert. Am Montagnachmittag, gegen 13 Uhr, entdeckte der Eigentümer, dass die Räder mit einem Gesamtwert von 1.800 Euro fehlen. Der oder die Täter hatten sich unerkannt aus dem Staub gemacht. (ak)