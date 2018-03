Anzeige

Neuffen (pol) - Mehrere schwere Bauplatten sind am Montagmittag von einem Lkw gefallen und haben das Auto einer älteren Frau erheblich beschädigt. Sie musste mit einem Schock in ein Krankenhaus gefahren werden.

Nach Polizeiangaben fuhr ein 60-Jähriger mit seinem 24-Tonner kurz nach 12 Uhr die Burgstraße entlang und bog dann nach rechts in die Eberhardstraße ab. In der rechtwinkligen Kurve verrutschte seine Ladung und drei von acht Bauplatten mit einem Gewicht von jeweils 200 Kilogramm fielen von der Ladefläche. Sie waren lediglich mit zwei Spanngurten befestigt. Mindestens eine dieser Platten traf den in der Eberhardstraße entgegenkommenden Ford einer 83-Jährigen. Die Seniorin erlitt einen schweren Schock und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren werden. Zur Bergung der verlorenen Ladung schickte die Baufirma ein Ersatzfahrzeug. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.