Neckartenzlingen (pol) Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag bei Neckartenzlingen erlitten, berichtet die Polizei.

Gegen 15.50 Uhr war eine 83-jährige Frau mit ihrem Daimler von der K 1236 von Altenriet herkommend auf die B 297 in Richtung Neckartenzlingen abgebogen. Hierbei übersah sie den von links kommenden, 29-jährigen Motorradfahrer, der in Richtung Pliezhausen unterwegs war. Der Biker prallte mit seiner Maschine auf Höhe der Fahrertür gegen den Wagen und wurde von seinem Motorrad abgewiesen.

Der 29-Jährige musste nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Autofahrerin zog sich ebenfalls Verletzungen zu und wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst betreut. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Schaden wird auf ca. 17.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße gesperrt werden.