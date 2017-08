Aichtal (pol) - Wegen des Verdachts der Tierquälerei sucht der Polizeiposten Neckartenzlingen dringend nach Zeugen und Hinweisen. Am Dienstagabend fanden Passanten in Aichtal-Aich gegen 20.30 Uhr auf der Straße zur Rudolfshöhe eine lebensgefährlich verletzte schwarze Katze, teilte die Polizei mit. Unbekannte hatten dem Tier eine Schnur um den Hals gebunden und fest verknotet. Die Schnur war so massiv um den Hals der Katze gewickelt, dass sie sehr tief ins Fleisch einschnitt. Das schwer verletzte Tier konnte eingefangen und zu einem Tierarzt gebracht werden. Dieser kümmerte sich sofort um die Katze, die sich nach einer Notversorgung zwischenzeitlich wieder auf dem Weg der Besserung befindet. Wer Hinweise zu dem Vorfall oder zum Besitzer der schwarzen Katze geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07127/32261 zu melden.

