Reichenbach (pol) - Am späten Freitagvormittag ist es in der Christophstraße in Reichenbach zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 78-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei war zuvor ein 20-jähriger Sprinterfahrer die Fürstenstraße in Richtung Kreuzung Christofstraße gefahren und wollte geradeaus in Richtung Plochingen weiterfahren. Offenbar mit überhöhter und unverminderter Geschwindigkeit fuhr er in den unübersichtlichen Kreuzungsbereich ein und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Mann mit seinem Pkw. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer heftigen Kollision. Im weiteren Verlauf kollidierte er zudem mit einem Baum und einem Zaun. Laut Polizei wurden durch die Wucht des Aufpralls noch ein Betonpfosten sowie mehrere metallene Zaunsegmente aus ihrer Verankerung gerissen. Der 78-jährige Pkw-Fahrer musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.