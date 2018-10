In einem Seniorenheim in Kirchheim sind zwei Personen verletzt worden

In einem Seniorenheim in Kirchheim sind zwei Personen verletzt worden Quelle: SDMG / Kohls

In einem Seniorenheim in Kirchheim sind zwei Personen verletzt worden

In einem Seniorenheim in Kirchheim sind zwei Personen verletzt worden Quelle: SDMG / Kohls

In einem Seniorenheim in Kirchheim sind zwei Personen verletzt worden

In einem Seniorenheim in Kirchheim sind zwei Personen verletzt worden Quelle: SDMG / Kohls

In einem Seniorenheim in Kirchheim sind zwei Personen verletzt worden

In einem Seniorenheim in Kirchheim sind zwei Personen verletzt worden Quelle: SDMG / Kohls

In einem Seniorenheim in Kirchheim sind zwei Personen verletzt worden

In einem Seniorenheim in Kirchheim sind zwei Personen verletzt worden Quelle: SDMG / Kohls

In einem Seniorenheim in Kirchheim sind zwei Personen verletzt worden

In einem Seniorenheim in Kirchheim sind zwei Personen verletzt worden Quelle: SDMG / Kohls

In einem Seniorenheim in Kirchheim sind zwei Personen verletzt worden

In einem Seniorenheim in Kirchheim sind zwei Personen verletzt worden Quelle: SDMG / Kohls

Anzeige

Kirchheim (pol) Ein technischer Defekt wird als Ursache für einen Schwelbrand in einem Seniorenheim in der Einsteinstraße am Montagnachmittag vermutet. Dort hatte im zweiten Obergeschoss im Bereich eines Wintergartens offenbar eine Steckdose geschmort, weshalb es auch hinter der in diesem Bereich angebrachten Wandverschalung zu glimmen begann.

Als die Pflegekräfte durch einen Rauchmelder auf das Geschehen aufmerksam wurden, alarmierten sie gegen 16.25 Uhr die Rettungskräfte. Anwesende versuchten den Brand vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einem Schlauch zu bekämpfen. Vom Personal der Einrichtung wurden 15 Bewohner aus der Gefahrenzone und anschließend von den Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes ins Freie gebracht. Der Rettungsdienst betreute die Evakuierten. Zwei 84 und 90 Jahre alte Seniorinnen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Etwa 5000 Euro Schaden

Nachdem die Feuerwehr die Verschalung geöffnet, den Bereich auf Glutnester überprüft und das Gebäude belüftet hatte, konnten die übrigen Bewohner wieder in ihre Unterkünfte zurückkehren. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei derzeit auf etwa 5000 Euro.

Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 47 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit 19 Fahrzeugen und 46 Einsatzkräften und die Polizei mit vier Streifenwagenbesatzungen vor Ort.