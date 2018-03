Anzeige

Bernhausen (pol)Nach einem schwarzen Audi A7 Sportback, Quattro S Line, fahndet das Polizeirevier Filderstadt. Der Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen LB-TP 107 wurde laut Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, in der Zeit zwischen 21.15 Uhr und 8.15 Uhr, in der Filderbahnstraße gestohlen. Der Wert des Fahrzeugs wird auf etwa 57.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/7091-3 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.