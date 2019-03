Esslingen-Zollberg (pol) Leichte Verletzungen hat eine Frau am Freitagmorgen in einem Linienbus erlitten, als der Busfahrer stark abbremsen musste. Der bislang unbekannte Fahrer eines bräunlichen Autos fuhr, wie die Polizei berichtet, kurz nach neun Uhr die Zollbergstraße bergauf und bog nach links in die Waldheimstraße ab.

Ein 50 Jahre alter Fahrer eines entgegenkommenden Linienbusses, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war, konnte nur durch eine Vollbremsung eine Kollision vermeiden. Hierbei rutschte eine 25-Jährige von ihrem Sitz und stürzte in den Gang.

Die schwangere Frau wurde zur Behandlung und Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen zu dem Verursacher hat die Verkehrspolizei Esslingen aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 0711/3990-420 erbeten.