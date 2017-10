Anzeige

Esslingen (pol) - Ein 39-Jähriger hatte gestern einen Unfall mit seinem Rennrad - der Helm sorgte aber dafür, dass er unverletzt blieb. Am Sonntagmorgen war der Mann laut Angaben der Polizei gegen 10.30 Uhr auf der Schorndorfer Straße Richtung Stadtmitte unterwegs. Zur gleichen Zeit war ein 42-Jähriger mit seinem Auto auf der Potsdamer Straße in Richtung der Einmündung unterwegs. Als der Autofahrer den Fahrradfahrer kommen sah, hielt er deutlich vor dem Kreuzungsbereich an. Auf der nassen Fahrbahn geriet er mit seinem Rennrad nämlich ins Rutschen und stieß gegen den vorderen linken Radlauf des Pkw. Er wurde auf die Motorhaube aufgeladen und prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe, die daraufhin splitterte. Da er einen Schutzhelm trug, blieb er unverletzt. Am Wagen wird der Schaden auf rund 2000 Euro geschätzt.