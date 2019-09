14.9.2019 Bei einem Schuppenbrand an einem Wohngebäude in Ohmden entstand ein hoher Sachschaden.

14.9.2019 Bei einem Schuppenbrand an einem Wohngebäude in Ohmden entstand ein hoher Sachschaden. Quelle: SDMG

14.9.2019 Bei einem Schuppenbrand an einem Wohngebäude in Ohmden entstand ein hoher Sachschaden.

14.9.2019 Bei einem Schuppenbrand an einem Wohngebäude in Ohmden entstand ein hoher Sachschaden. Quelle: SDMG

14.9.2019 Bei einem Schuppenbrand an einem Wohngebäude in Ohmden entstand ein hoher Sachschaden.

14.9.2019 Bei einem Schuppenbrand an einem Wohngebäude in Ohmden entstand ein hoher Sachschaden. Quelle: SDMG

14.9.2019 Bei einem Schuppenbrand an einem Wohngebäude in Ohmden entstand ein hoher Sachschaden.

14.9.2019 Bei einem Schuppenbrand an einem Wohngebäude in Ohmden entstand ein hoher Sachschaden. Quelle: SDMG

14.9.2019 Bei einem Schuppenbrand an einem Wohngebäude in Ohmden entstand ein hoher Sachschaden.

14.9.2019 Bei einem Schuppenbrand an einem Wohngebäude in Ohmden entstand ein hoher Sachschaden. Quelle: SDMG

14.9.2019 Bei einem Schuppenbrand an einem Wohngebäude in Ohmden entstand ein hoher Sachschaden.

14.9.2019 Bei einem Schuppenbrand an einem Wohngebäude in Ohmden entstand ein hoher Sachschaden. Quelle: SDMG

14.9.2019 Bei einem Schuppenbrand an einem Wohngebäude in Ohmden entstand ein hoher Sachschaden.

14.9.2019 Bei einem Schuppenbrand an einem Wohngebäude in Ohmden entstand ein hoher Sachschaden. Quelle: SDMG

14.9.2019 Bei einem Schuppenbrand an einem Wohngebäude in Ohmden entstand ein hoher Sachschaden.

14.9.2019 Bei einem Schuppenbrand an einem Wohngebäude in Ohmden entstand ein hoher Sachschaden. Quelle: SDMG

14.9.2019 Bei einem Schuppenbrand an einem Wohngebäude in Ohmden entstand ein hoher Sachschaden.

14.9.2019 Bei einem Schuppenbrand an einem Wohngebäude in Ohmden entstand ein hoher Sachschaden. Quelle: SDMG

14.9.2019 Bei einem Schuppenbrand an einem Wohngebäude in Ohmden entstand ein hoher Sachschaden.

14.9.2019 Bei einem Schuppenbrand an einem Wohngebäude in Ohmden entstand ein hoher Sachschaden. Quelle: SDMG

14.9.2019 Bei einem Schuppenbrand an einem Wohngebäude in Ohmden entstand ein hoher Sachschaden.

14.9.2019 Bei einem Schuppenbrand an einem Wohngebäude in Ohmden entstand ein hoher Sachschaden. Quelle: SDMG

14.9.2019 Bei einem Schuppenbrand an einem Wohngebäude in Ohmden entstand ein hoher Sachschaden.

14.9.2019 Bei einem Schuppenbrand an einem Wohngebäude in Ohmden entstand ein hoher Sachschaden. Quelle: SDMG

14.9.2019 Bei einem Schuppenbrand an einem Wohngebäude in Ohmden entstand ein hoher Sachschaden.

14.9.2019 Bei einem Schuppenbrand an einem Wohngebäude in Ohmden entstand ein hoher Sachschaden. Quelle: SDMG

Ohmden (pol) Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei sind am Samstagmorgen gegen 8.50 Uhr zu einem Brand in Ohmden in die Schulstraße ausgerückt. Mehrere Anwohner hatten das Feuer an einem Schuppen neben einem Wohngebäude bemerkt und über Notruf die Feuerwehr informiert.

Die Anwohner des Gebäudes waren bei Eintreffen der Einsatzkräfte wohlauf und hatten das Gebäude bereits verlassen. Vor Ort konnten von den Einsatzkräften sowohl Flammen, als auch eine starke Rauchentwicklung aus Schuppen und Gebäude festgestellt werden. Die Feuerwehr setzte vor Ort die Drehleiter ein, um das Dach zu öffnen, da die Flammen sich auf den Dachstuhl ausgebreitet hatten. Die Löscharbeiten dauern noch an. Die Feuerwehr ist mit 3 Fahrzeugen der freiwilligen Feuerwehr Ohmden und 16 Einsatzkräften, sowie 6 Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr Weilheim und 32 Einsatzkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst mit 3 Fahrzeugen und 6 Einsatzkräften. Der Schaden wird nach erster Einschätzung auf etwa 100.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandentstehung dauern zur Stunde noch an.