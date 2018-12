Anzeige

Erkenbrechtsweiler (pol) Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Montagmorgengegen zum Brand eines Schuppens in der Straße "Im Hof" gekommen. Ein Verkehrsteilnehmer stellte gegen 6.30 Uhr beim Vorbeifahren einen an ein Wohnhaus angebauten brennenden Schuppen fest und verständigte daraufhin den sich im Haus aufhaltenden Eigentümer. Dieser versuchte bis zum Eintreffen der ebenfalls alarmierten Feuerwehr den Brand mit eigenen Mitteln zu löschen, was ihm jedoch nicht abschließend gelang.

Die Feuerwehr Erkenbrechtsweiler, die mit mehreren Fahrzeugen vor Ort war, konnte den Brand zügig löschen. An dem Schuppen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.