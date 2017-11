Anzeige

Wendlingen (pol) - Ein unbekannter Täter stieg in der Zeit vom Donnerstag, 18.30 Uhr, bis Freitag, 7.20 Uhr, in die Ludwig-Uhland-Schule ein. Dem Eindringling gelang es laut Polizeiangaben über ein Außengerüst, welches sich aufgrund der derzeitigen Umbaumaßnahmen an der Schule befindet, einzubrechen. Er schlug zunächst eine Scheibe ein und drückte anschließend eine doppelflügelige Tür zum Pausenhof mit brachialer Gewalt auf. Nach bisherigen Erkenntnissen ging der Unbekannte leer aus. Jedoch richtete er einen beträchtlichen Schaden an, der im deutlich vierstelligen Bereich liegen dürfte.