Deizisau (pol)Zwei Schülerinnen sollen laut Polizei an der Schule in der Bismarckstraße grundlos einen Feuerlöscher betätigt haben. Das führte zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Das feine Löschpulver wurde wohl als Rauch wahrgenommen. Das Gebäude wurde evakuiert. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen und 34 Leuten an, ein Hubschrauber kreiste über der Schule, Streifen- und Krankenwagen waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand, auch das Schulgebäude blieb unbeschädigt. Jetzt ermittelt die Polizei gegen die beiden Schülerinnen im Alter von 14 und 16 Jahren. Es wird auch geprüft, ob den beiden die Kosten des Einsatzes auferlegt werden können.