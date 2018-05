Anzeige

Esslingen/Reichenbach (pol) Am Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr, wurden in der Hauptstraße im Ortsteil Zell im Rahmen einer türkischen Hochzeitsfeier, vor einer Gaststätte mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgefeuert, wie die Polizei berichtet.

Die alarmierten Streifenbesatzungen des Polizeireviers Esslingen konnten am Tatort zwölf leere Hülsen auffinden, die Hochzeitsgäste waren jedoch schon weg. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte das Brautpaar gesichtet und kontrolliert werden.

In Reichenbach a. d. F. traf die Polizei dann die verantwortlichen Hochzeitsgäste an und kontrolliert sie. Bei der Durchsuchung der Fahrzeuge wurde eine Schreckschusswaffe gefunden, die einem 21-jährigen Türken aus Uhingen gehörte. In seiner Hosentasche befand sich noch die dazugehörende Munition. Die Schusswaffe wurde sichergestellt. Den 21-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz.