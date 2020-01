Esslingen (pol)Durch seinen röhrenden Auspuff ist am frühen Freitagmorgen auf der B 10 ein 34-Jähriger mit seinem E-Klasse Mercedes einer Streife der Verkehrspolizei aufgefallen. Die Beamten lotsten den in Richtung Göppingen fahrenden Wagen an der Ausfahrt Pliensauvorstadt von der Bundesstraße, um ihn näher in Augenschein zu nehmen. Dabei fiel ihnen nicht nur auf, dass beide Endtöpfe der Auspuffanlage abgeschnitten und ausgebaut waren, sondern auch, dass die Reifen teilweise bis auf das Gewebe hinunter abgefahren waren. Außerdem waren die Lichtanlagen unzulässig manipuliert worden.

Der Wagen wurde anschließend einem technischen Sachverständigen vorgeführt. Dieser stellte zahlreiche weitere Mängel wie verschlissene Bremsscheiben, fehlende Radschrauben, beschädigte Spurstangen, Traggelenke und Achsaufhängungen, sowie einen undichten Tank fest. Der Wagen wurde noch an Ort und Stelle aus dem Verkehr gezogen, die Kennzeichen und der Fahrzeugschein eingezogen.