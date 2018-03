Anzeige

Esslingen, 07.08.2013, 21.35 Uhr, Einbrecher überrascht



Am Mittwochabend wollte ein Unbekannter in ein Wohnhaus im Ahornweg im Ortsteil Serach einsteigen. Dazu nützte er das offenstehende Schlafzimmerfenster im Erdgeschoss. Als der Unbekannte bereits mit einem Bein durch das Fenster gestiegen war bemerkte ihn die Bewohnerin und schrie. Daraufhin flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief negativ.







Filderstadt, 07.08.2013, 20.30 Uhr, Gegen Laterne geprallt



Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro entstand am Mittwochabend bei einem Unfall in Bonlanden. Ein 18-jähriger Fiatlenker war auf der K 1225 Richtung Fabrikstraße unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn kam der junge Mann im dortigen Kreisverkehr nach rechts von der Straße ab. Anschließend prallte er mit seinem Fiat gegen eine Straßenlaterne. Verletzt wurde niemand. An dem Fiat entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.







Leinfelden-Echterdingen, 07.08.2013, 11.05 Uhr, Vorfahrt nicht beachtet



Missachten der Vorfahrt war die Ursache eines Verkehrsunfalls der sich am Mittwochvormittag in Echterdingen ereignete. Ein 46-jähriger VW Caddylenker wollte von der Bonländer Straße kommend nach links in die Tübinger Straße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden und in Richtung Hauptstraße fahrenden VW Touran eines 41-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision zog sich der Touranlenker leichte Verletzungen zu. Seine beiden mitfahrenden Kinder blieben glücklicherweise unverletzt. Bei dem Unfall entstand etwa 8000 Euro Sachschaden.







Neuffen, 07.08.2013, 14.00 Uhr, Unfall beim Überholen



Am Mittwochnachmittag war ein 20-jähriger Motorradfahrer auf der L 1210 von Kohlberg in Richtung Neuffen unterwegs. Nach einer Kurve wollte der Zweiradlenker einen Pkw und einen Traktor überholen. Dabei übersah der junge Mann den entgegenkommenden Mercedes eines 77-Jährigen. Trotz Ausweichen konnte der Mercedeslenker einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Zweiradlenker stürzte, zog sich glücklicherweise aber nur leichte Verletzungen zu. Es entstand etwa 8000 Euro Sachschaden.