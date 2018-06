Anzeige

Ostfildern (pol)Ein kleiner Junge hat seinen Eltern einen gehörigen Schrecken hat ein am frühen Sonntagmorgen eingejagt. Wie die Polizei erklärte, hatte sich der Dreijährige unbemerkt aus der Wohnung geschlichen und war zu einem Geldinstitut in der Hindenburgstraße in Nellingen gelaufen. Dort entdeckte ihn gegen 6.50 Uhr ein aufmerksamer Taxifahrer, der sofort die Polizei verständigte.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, nannte das leicht bekleidete Kind seinen Namen und deutete zu dem Haus, wo es wohnt. Von dort kam in diesem Moment die Mutter angelaufen, die das Fehlen ihres Sohnes bemerkt hatte. Wie sich herausstellte, hatte der Kleine die Wohnungstür vermutlich mit dem dort steckenden Schlüssel aufgeschlossen und sich auf Erkundungstour zur nahegelegenen Bank begeben.