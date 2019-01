Anzeige

Neuhausen (pol)Ein Schneeräumfahrzeug ist am Donnerstagnachmittag auf der L1202 verunglückt. Laut Polizeipräsidium Reutlingen war der 28-jährige Fahrer mit dem Streufahrzeug auf der schneebedeckten Landesstraße von Wolfschlugen in Richtung Neuhausen unterwegs. Nach einer Kuppe geriet sein Fahrzeug ins Schleudern und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Dort verkeilte sich die Vorderschaufel an einer Böschung und das Fahrzeug kippte auf die Seite. Der Fahrer blieb unverletzt, es entstand ein Schaden von etwa 7.000 Euro. Die L1202 wurde für zirka 45 Minuten in beide Richtungen voll gesperrt.