Esslingen (pol) Ein 45-jähriger Schmuckhändler ist am Freitagabend Opfer eines Raubes geworden. Die Polizei berichtet, dass der Mann gegen 18.50 Uhr zu Fuß in der Kreuzstraße in Richtung Diakonissenweg war, als er auf die zwei bislang unbekannten Täter traf. Die Beamten gehen davon aus, dass sie dem 45-Jährigen aufgelauert hatten.

Als der Mann an den Unbekannten vorbei ging, sollen sie ihn angegriffen und zu Boden geworfen haben. "Anschließend schlugen die Angreifer mit Fäusten auf ihr Opfer ein, bedrohten ihn mit einer Schusswaffe und entrissen ihm schließlich seine mitgeführte Aktentasche, bevor sie zu Fuß flüchteten", heißt es im Polizeibericht. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter nicht ermittelt werden. Der Schmuckhändler erlitt bei dem Angriff Verletzungen am Kopf, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

In der gestohlenen Aktentasche soll sich neben einer größeren Menge Bargeld, Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro befunden haben. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, um die Unbekannten zu fassen. Täter Nummer eins soll etwa 1,70 Meter groß und 80 bis 85 Kilo schwer gewesen sein. Das Opfer beschreibt ihn als stabil gebaut, fast schon dick, und schätzt, dass er etwa 25 bis 28 Jahre alt ist. Er soll einen dunklen Teint und dunkle Haare haben und trug zum Tatzeitpunkt ein schwarzes Stofftuch mit aufgedrucktem, weißem Totenkopfunterkiefer als Maske. Außerdem war er laut Zeugenaussage mit einem hellgrauen Kapuzenpullover mit aufgedruckten schwarzen Elementen bekleidet.

Täter Nummer zwei soll etwas größer, schätzungsweise 1,75 Meter, und etwa 65 bis 70 Kilo schwer gewesen sein. Der Schmuckhändler beschreibt ihn als schlank und circa 20 bis 23 Jahre alt. Auffällig sei sein Oberlippenbart gewesen. Er wird als "dünner Flaum" beschrieben. Außerdem soll der Unbekannte einen hellen Teint, dunkle Augen und dunkle Haare haben. Zum Tatzeitpunkt soll er eine dunkelblaue Parka-Daunenjacke, eine weiße Basecap und eine blaue Jeanshose getragen haben. Über den Kopf hatte er laut Polizeibericht eine Kapuze gezogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07111/3990-330 entgegen.