Aichtal-Grötzingen (pol/lh)Schmuck und Bargeld von noch unbekanntem Wert hat ein Unbekannter am Mittwochnachmittag beim Einbruch in ein Einfamilienhaus im Höhenweg erbeutet. Nach Polizeiangaben hebelte der Einbrecher zwischen 15 Uhr und 17.45 Uhr eine Terrassentüre auf und gelangte so ins Haus. Dort durchwühlte er in allen Räumen die Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertsachen. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden.