Neuffen (pol)Auf Schmuck und Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der laut Polizei zwischen Samstag, 11.30 Uhr, und Sonntag, zwölf Uhr, in ein Wohnhaus im Schleifmühlenweg eingebrochen ist. Nachdem sich der Einbrecher durch das Aufhebeln einer Terrassentüre zunächst Zutritt zur Einliegerwohnung verschafft hatte, durchwühlte er im Anschluss im ganzen Haus in sämtlichen Zimmern die Schränke und Schubladen nach Wertvollem. Soweit bislang bekannt ist, fiel ihm dabei Schmuck und Bargeld in die Hände. Der Wert des Diebesgutes und die Höhe des Sachschadens können noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen.