Esslingen (pol) Einen unbekannten Dieb sucht der Polizeiposten Esslingen-Oberesslingen nach einem Schaufensterblitzeinbruch, der sich in der Nacht zum Dienstag bei einem Juwelier in der Küferstraße ereignet hat. Zwischen 20 Uhr und 7.30 Uhr schlug der Einbrecher laut Polizei gewaltsam ein Loch in eine Schaufensterscheibe des Schmuckgeschäfts und entwendete aus den Auslagen etliche Schmuckstücke, die er durch das entstandene Loch erreichen konnte. Ihm fielen insbesondere Hals- und Armketten sowie Ohrringe mit noch unbekanntem Gesamtwert in die Hände. Hinweise nimmt der Polizeiposten unter 0711/310576810 oder das Polizeirevier unter 0711/39900 entgegen.