Anzeige

Leinfelden-Echterdingen Schlüsseldienst mit Wucherpreisen: Eine 60-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag gegen 16.15 Uhr in Not geraten, nachdem sie die Tür zu ihrer Wohnung in der Herrenwaldstraße versehentlich ins Schloss fallen ließ. Sie verständigte einen Schlüsselnotdienst, der ihr aus der Patsche helfen sollte. Tatsächlich erschien nach Angaben der Polizei kurze Zeit später ein 19-jähriger Mann, der ihr einen Kostenrahmen von etwa 400 Euro für die Arbeiten nannte. Als die Tür schließlich offen und ein neues Schloss eingebaut war, legte der junge Mann der Frau plötzlich eine Rechnung von sage und schreibe knapp 3.000 Euro vor. Die Frau reagierte richtig und verständigte sofort die Polizei. Wie im Rahmen einer Überprüfung des 19-Jährigen festgestellt wurde, war dieser in der Vergangenheit bereits mehrfach einschlägig in Erscheinung getreten. Wegen Betrugs und Wucher ermittelt das Polizeirevier Filderstadt nun gegen den Mitarbeiter des Schlüsseldienstes. (pol)