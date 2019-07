Schlaitdorf (pol)Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Schlaitdorf ist ein Traktor gegen eine Hauswand geprallt. Gegen 19.20 Uhr fuhr ein 61-Jähriger laut Polizei mit seinem Fendt und vollbeladenem Anhänger die Steigstraße in Richtung Ortsmitte. Auf der stark abschüssigen Strecke verlor der Fahrer die Kontrolle über das Gespann, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und an einer Hauswand abrupt zum Stehen. Beim Aufprall fielen Teile der auf dem Anhänger geladenen Gerste auf die Straße. Der 61-Jährige zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu und wurde in eine Klinik eingeliefert. Die Feuerwehr Schlaitdorf und Mitarbeiter der Gemeinde säuberten anschließend die Fahrbahn und verstauten die Gerste wieder auf dem Anhänger. Dazu musste die Steigstraße für rund eine Stunde gesperrt werden. Am Traktor sowie am Anhänger war kein nennenswerter Schaden entstanden. Die Beschädigungen an der Hausfassade werden auf zirka 2.000 Euro geschätzt.