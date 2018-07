Anzeige

Esslingen (pol) - Ein 31-jähriger Esslinger ist am Samstagmorgen in Mettingen bei laufendem Motor in seinem Pkw eingeschlafen. Wie die Polizei berichtet, soll der Mann betrunken gewesen sein.

Ein besorgter Bürger hatte den schlafenden Pkw-Fahrer gegen 5.43 Uhr der Polizei gemeldet. Die Beamten konnten den Betrunkenen mit seinem Fahrzeug mittig auf der Weinstraße stehend antreffen. Nachdem sie den 31-jährigen geweckt hatten, versuchte dieser im Halbschlaf sein Fahrzeug wegzufahren. Hierbei ließ er den Motor mehrmals aufheulen und rollte rückwärts auf den Streifenwagen zu.

Wenige Zentimeter vor einem Zusammenstoß konnte der alkoholisierte Mann sein Fahrzeug zum Stillstand bringen. Bei dem 31-jährigen wurde mittels Alkoholtest ein Wert von knapp 1,5 Promille festgestellt. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein des Pkw-Fahrers.