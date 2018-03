Anzeige

Esslingen (pol) Gleich mehrfach musste die Esslinger Polizei in den frühen Morgenstunden des Sonntages in die Esslinger Weststadt ausrücken, um Streitigkeiten und Schlägereien unter Disco-Besuchern zu schlichten.

Dabei schlug den Einsatzkräften ein allgemein hohes Aggressionspotenzial von Seiten der 17- bis 37-jährigen - hauptsächlich männlichen und alkoholisierten - Personen entgegen. Bei ihrem Einschreiten wurden die Polizeibeamten beleidigt, bespuckt, bedroht und auch tätlich angegriffen. Dabei spielten sich immer wieder, im und vor dem Dick-Areal, teils tumultartige Szenen ab. Gegen einzelne Aggressoren setzten die Einsatzkräft Pfefferspray ein.

Eine Person wurde in die Psychiatrie eingeliefert

Ausgesprochene Platzverweise wurden nur zögerlich befolgt oder gänzlich ignoriert. Bei mehreren Gewahrsamsnahmen wurde Widerstand geleistet. Hierbei - sowie während des Transports zum Polizeirevier - wurden die Beamten unentwegt beleidigt. Selbst auf dem Revier herrschte weiterhin aggressive Stimmung. Ein 21-Jähriger aus Ostfildern musste die restliche Nacht in einer Zelle verbringen. Ein 36-jähriger ohne festen Wohnsitz musste zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund seines Verhaltens in der Gewahrsamseinrichtung in eine Psychiatrie eingeliefert werden. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen wurde ein 35-jähriger Polizeibeamter leicht an einer Hand verletzt. Gegen sämtliche Personen werden nun umfangreiche Ermittlungsverfahren eingeleitet.