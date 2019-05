Esslingen (pol) Mit einem Fahrradschloss zugeschlagen hat ein 41-Jähriger am Freitagabend gegen 17.30 Uhr am alten Zollamt und hierbei einen 35-Jährigen am Oberschenkel verletzt. Der Grund für die Auseinandersetzung, die gegen 18.50 Uhr nochmals aufflammte und einen erneuten Polizeieinsatz hervorrief, konnte nicht abschließend geklärt werden. Die mit über 1,5 Promille alkoholisierten Männer wurden getrennt und verließen die Örtlichkeit.

Unabhängig davon gerieten um 19.45 Uhr in der Bahnhofstraße zwei andere Männer in Streit, wobei ein 54-Jähriger sowohl seinen 37-jährigen Kontrahenten, als auch dessen Fahrzeug mit Faustschlägen traktierte. Durch das Eingreifen eines Dritten konnten die Männer vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeistreife getrennt werden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.