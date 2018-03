Anzeige

EsslingenBrutale Schlägerei zwischen Kindern: Ein 13- und ein 14-jähriger Junge haben am Samstag in Esslingen einen 12-Jährigen verprügelt und dabei leicht verletzt. Der 14-jährige Täter stieß den 12-Jährigen nach Angaben der Polizei gegen 18:30 Uhr am Sportplatz der Schillerschule zu Boden. Der 13-jährige trat daraufhin mehrfach auf den am Boden liegenden Jungen ein. Das Opfer erlitt Schürfwunden an der Stirn und am Knie und blutete leicht. Die genauen Hintergründe für das brutale Vorgehen der Täter sind bislang unklar. Eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde aufgenommen. (pol)