Nürtingen (pol) - Am Sonntagnachmittag ist ein Streit zwischen fünf Jugendlichen und einem 65-Jährigen in eine Schlägerei ausgeartet.

Gegen 16 Uhr war die Gruppe Jugendlicher mit dem 65-Jährigen aus bislang unbekannter Ursache vor einer Apotheke in der Bahnhofsstraße aneinander geraten. Die zunächst verbale Auseinandersetzung ging in eine Schlägerei über. Bis zum Eintreffen der Polizei waren die Jugendlichen in Richtung Innenstadt geflüchtet. Der 65-Jährige zog sich laut Polizei eine leichte Verletzung im Gesicht zu. Weiterhin wurde seine Brille beschädigt. Eine Fahndung nach den Flüchtenden verlief zunächst erfolglos.

Gegen 19 Uhr erschien ein 15-Jähriger beim Polizeirevier und gab an, dass er von dem Erwachsenen am Kragen gepackt und mit der Faust sowie einem Gürtel geschlagen worden wäre. Die Beteiligten sagten aus, dass zwei Passanten den Streit schlichten wollten. Diese beziehungsweise weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 07022/9224-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.