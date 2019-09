Nürtingen (pol) Am Samstag um 01.19 Uhr ist der Polizei über Notruf eine größere Schlägerei in der Stuttgarter Straße hinter dem Hallenbad gemeldet worden. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befand sich eine Gruppe von Jugendlichen und Heranwachsenden im Bereich einer Sitzbank hinter dem Hallenbad, als eine zweite etwa 20 -köpfige Gruppe hinzukam und nach Zigaretten fragte. Nachdem diese Frage abschlägig beschieden wurde, entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit, welcher letztlich in Handgreiflichkeiten mündete. Hierbei zogen sich mehrere Personen leichtere Verletzungen zu. Die zweite Gruppe, welche aus Personen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren bestanden haben soll, flüchtete in verschiedene Richtungen, nachdem sie mitbekommen hatten, dass die Polizei verständigt worden war.