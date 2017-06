Wernau (pol) - Am Sonntagmorgen gegen 10.20 Uhr ist es nach Angaben der Polizei in Wernau in der Kirchheimer Straße zu einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten gekommen.

Nach ersten Ermittlungen stießen zwei Personengruppen vor dem dortigen Dönerimbiss aufeinander und schlugen mit Gegenständen aufeinander ein. Ebenso sei ein Messer im Spiel gewesen. Die Polizei konnte die Situation vor Ort unter Kontrolle bringen und die Personen trennen. Ein Notarztfahrzeug und sieben Rettungswagen waren erforderlich, um die Verletzten in Krankenhäuser zu bringen. Die Ermittlungen dauern an, ein politischer Hintergrund kann nach dem jetzigen Stand aber ausgeschlossen werden.