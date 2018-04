Anzeige

Ostfildern (pol) Scheinbar grundlos attackiert worden ist ein 32-Jähriger, der sich am Samstagmorgen gegen 01.30 Uhr in der Bonhoeffer Straße vor einem Gebäude mit bislang unbekannten vorbeigehenden Männern in Streit geraten ist. Der alkoholisierte Geschädigte trug leichtere Verletzungen davon, die in einer Klinik behandelt wurden. Trotz intensiver Fahndung mit mehreren Polizeistreifen konnten keine Tatverdächtigen ergriffen werden.