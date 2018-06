Anzeige

Kirchheim (pol) Am frühen Samstagmorgen gegen 5:15 Uhr sind mehrere Streifenwagen der Polizei Kirchheim in eine Gaststätte in der Schuhstraße gerufen worden. Nach ersten Angaben von Zeugen schlägerten sich dort etwa 20 Personen. Die Lage vor Ort war derart aufgeheizt, dass es für die Beamten zunächst schwierig war, die Streitparteien zu beruhigen. Ein 29-jähriger Mann bedrohte die Polizeibeamten und griff die einschreitenden Beamten an, so dass Pfefferspray eingesetzt werden musste. Da sich die Person weiterhin nicht beruhigen ließ, musste sie durch die Beamten in Handschellen gelegt und zur Dienststelle verbracht werden. Erst durch die Hinzuziehung weiterer Kräfte konnte die Lage vor Ort deeskaliert werden. Der Angreifer muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Der Beschuldigte und ein Beamter wurden leicht verletzt.